Gaziantep'te Gönüllü Liseliler Çevre için Temizlik Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Gönüllü Liseliler Çevre için Temizlik Yapıyor

Gaziantep\'te Gönüllü Liseliler Çevre için Temizlik Yapıyor
25.05.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te liseli öğrenciler, çevre bilinci oluşturmak için temizlik çalışmalarına katılıyor.

Gaziantep'te gönüllü liseli öğrenciler, derslerinden arta kalan zamanlarda park, cami, mezarlık ve okul bahçelerinde temizlik yaparak çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Mahmudiye Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Diyadin Dağhan'ın öncülüğünde başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle belirli günlerde kentin farklı noktalarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Park, cami, mezarlık ve okul bahçelerinde eldivenlerini giyip temizlik ekipmanlarını alan öğrenciler, çevreye atılan atıkları toplayarak alanların daha temiz hale gelmesini sağlıyor.

Çalışmalar sırasında vatandaşlarla sohbet eden öğrenciler, çevre temizliğinin önemi konusunda farkındalık oluşturmaya da katkıda bulunuyor.

Okul Müdürü Mehmet Diyadin Dağhan, AA muhabirine, projenin temel amacının öğrencilere çevre bilinci kazandırmak olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan tam destek

Çalışmanın öğrencilerin sosyal gelişimlerine de katkı sunduğunu belirten Dağhan, "Temizlik yaptığımız alanlarda vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz hatta bazıları bize katılarak destek veriyor. Temizliğin toplumda bir kültür haline gelmesini istiyoruz." dedi.

Edebiyat öğretmeni Necla Korkut da öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmelerine de önem verdiklerini ifade etti.

Temizlik çalışmalarını özellikle insanların yoğun bulunduğu alanlarda gerçekleştirdiklerini anlatan Korkut, "Bu sayede hem öğrencilerimiz çevre konusunda bilinç kazanıyor hem de bizi gören vatandaşlarda farkındalık oluşuyor. Çalışmaların sonunda öğrencilerimizin mutluluğunu görmek bizi de sevindiriyor." diye konuştu.

"Amacımız, insanlara iyiliği aşılamak ve onları bilinçlendirmektir"

Öğrencilerden Mehmet Furkan Saltan da temizliğin yalnızca proje günleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Saltan, şunları kaydetti:

"Amacımız, insanlara iyiliği aşılamak ve onları bilinçlendirmektir, bunu sadece okul projesi olarak değil onun dışında da yapmaya gayret gösteriyoruz ve yerde çöp gördüğümüzde alıp çöp kutusuna atıyoruz. İnsanlara da bu bilinci kazandırmak istiyoruz. Çevreye yaptığım bu katkıdan dolayı kendimi çok mutlu ve huzurlu hissediyorum. Bundan sonra da bunu yaparak vatanıma iyi bir birey olmaya devam edeceğim."

Öğrencilerden Süleyman Aydoğan da çevreye katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizler, burada sadece akademik eğitim almıyoruz, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyoruz. Amacımız, akranlarımıza ve toplumumuza örnek olmak, aynı zamanda iyiliğin ve yardımlaşmanın bulaşıcı olduğunu göstermek. Bu çalışmada yer aldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Gönüllü Liseliler Çevre için Temizlik Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez’e geldi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e geldi
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
Van’da hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti Van'da hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız

11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
11:15
Türkiye’de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 11:57:11. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Gönüllü Liseliler Çevre için Temizlik Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.