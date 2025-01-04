Gaziantep'te Güneyşehir 3. Etap Kura Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Güneyşehir 3. Etap Kura Çekimi Gerçekleştirildi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Güneyşehir 3'üncü Etap konut projesinin hak sahipleri belirlendi. Başkan Fatma Şahin'in katılımıyla yapılan kura çekiminde, 1000 asil ve 1000 yedek hakkı sahipleri noter huzurunda belirlendi.

04.01.2025 15:07  Güncelleme: 15:14
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GBB konut Güneyşehir 3'üncü etap hak sahipliği kuraları çekildi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan GBB Konut'un Güneyşehir 3'üncü Etap hak sahipliği için kura çekimi, Başkan Fatma Şahin'in katılımıyla yapıldı.

Vatandaşların uygun fiyata ev sahibi olması için GBB Konut tarafından 14 Bin Konut Projesi kapsamında, Güneyşehir 3'üncü Etap'ta bin konut için hak sahipliği kura çekimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Canlı yayın olarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları, YouTube kanalı ve GBB Konut'un YouTube kanalında izlenebilen kura töreninde, noter huzurunda hak sahipleri belirlendi.

Törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kurum yetkilileri katıldı. Emekli, vatandaş ve personel olmak üzere konut ve ödeme türlerine göre belirlenen 7 kategoride kura çekimi, oluşturulan dijital sistem üzerinden, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başlatmasıyla yapıldı.

3 ayda bir yeni kura törenleri yapılacak

Şehrin yeni yerleşim alanlarından olan Güneyşehir'de yapılacak konutlar, 2+1 ve 3+1 tiplerinden oluşan etap için kura çekimiyle bin asil ve bin yedek hak sahibi belirlendi. GBB Konut, ilerleyen dönemde yeni etaplarıyla 3 ayda bir kura çekimleriyle hak sahiplerini belirleyerek çalışmalarını sürdürecek.

"Konut ihtiyacını gidermek için arkadaşlarımızla çok büyük gayret gösterdik"

Kura töreni programında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Daha öncesinde Kuzeyşehir'de yapılan projelerle büyük bir tecrübe kazandıklarını belirterek, "İnsanın yaşaması için temel ihtiyaçlar var, bunlardan birisi barınma. O yüzden bizim gibi göç alan şehirlerde en temel ihtiyaç barınma. Biz bu en temel ihtiyaç olan konut ihtiyacını gidermek için arkadaşlarımızla çok büyük gayret gösterdik. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz zaman, hep masada ilk konu konut oldu. O yüzden önce İmar Master Planı yaptık, Ulaşım Master Planı yaptık, İklim Master Planı yaptık. Öngörü, bizim medeniyet kodlarımızın bizden ne istediğini bilmek ve bize dair olan istediğimiz şehri inşa etmek için çok büyük gayret gösterdik. Baktığınız zaman tek evi yapmanız yetmiyor. Orada spor alanlarıyla, kreşleriyle, kütüphaneleriyle bir yaşam alanına çevirmeniz gerekiyor ve ana merkeze gelmeden bu ihtiyacı giderecek hale dönüştürmesi gerekiyor. Kuzeyşehir'den çok büyük bir tecrübe elde ettik" dedi.

"Ustalık dönemimizde karıncalar gibi çalışıp dev eserler bırakan bir ekip olarak anılmak istiyoruz"

Başkan Fatma Şahin konuşmasının devamında, evin insanlar için güvenli bir liman ve mutluluk vesilesi için önemli mekanlar olduğunu aktararak, "Memleketimizde herkesin evinin barkının olduğu bir memleket hayalinde yola çıktık. Ustalık dönemimizde karıncalar gibi çalışıp dev eserler bırakan bir ekip olarak anılmak istiyoruz. Uydu şehirlerimizdeki ihtiyaçların farkındayız. 'İki yılda Güneyşehir'de bir dağdan bir şehir olur mu?' dediler ama takım ruhuyla oldu. Bugün bin konuttan kura çıkmasa bile hiç üzülmeyin. Bütün ekip olarak sizin emrinizde ve hizmetinizdeyiz. Bütün gücümüzde de sizin ihtiyacınız bizim ihtiyacımız, sizin acınız bizim acımız, sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Bütün imkanları size seferber ediyoruz. Bu ekip, imanla, inancıyla, hakkıyla, akıl teriyle sizin bu ihtiyacınızı gidermeye devam edecek. Bu şehrin çocuklarını eğitimde, sağlıkta, ilimde, kültürde, sporda, sanatta dünyanın en iyi yetişmiş çocukları yapacağız. Bu inanmış, bu şehirde doğmuş Gaziantep Modeli işi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Güneyşehir 3. Etap Kura Çekimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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