Gaziantep'te huzurlu park uygulaması: 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen "Huzurlu Parklar" uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 16-17 Haziran tarihlerinde "Huzurlu Parklar" uygulaması yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamada 714 araç ve 6 bin 269 şahıs sorgulandı, çevreye rahatsızlık veren 12 kişiye idari para cezası uygulanırken aranan 2 şüpheli de yakalandı.

Aynı zamanda trafik denetimlerinde ise 83 sürücüye 620 bin 727 lira para cezası yazıldı.