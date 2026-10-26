Gaziantep'te iklim diyaloğunda kentsel dayanıklılık ve finansman ele alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te iklim diyaloğunda kentsel dayanıklılık ve finansman ele alındı

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Gaziantep'te düzenlenen COP31'e Doğru Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu'nda kentsel dayanıklılık ve iklim finansmanı ele alındı. BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi, küresel taahhütlerin kent planlaması ve kamu hizmetlerine yansıdığında sonuç vereceğini söyledi.

Gaziantep'te " COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Teymur Continental Otel ve Kongre Merkezi'nde yapılan programda, kentsel dayanıklılık ve iklime duyarlı kalkınma, iklim finansmanının yerelleştirilmesi, adil ve kapsayıcı geçiş, su, gıda, doğa ve döngüsellik, inovasyon, teknoloji ve veri konuları ele alındı.

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, yaptığı konuşmada, ortak hedeflerinin uygulanabilir politikalar geliştirmek, işbirliklerini güçlendirmek ve yatırımları harekete geçirmek suretiyle iklim hedeflerini somut eylemlere dönüştürmek olduğunu söyledi.

İklim eyleminin yerel kalkınmaya ilişkin bir mesele olduğuna işaret eden Ahonsi, şunları kaydetti:

"Küresel taahhütler ancak kent planlaması, altyapı, sanayi gelişimi ve kamu hizmetlerine ilişkin kararlara yansıdıklarında sonuç verir. BM'nin küresel çerçeveleri bu konuda açık bir yol haritası sunmaktadır. Ortak hedeflerimizi ortaya koyan belediyelerin gerçek ihtiyaçlarına yanıt veren ve COP31 sonrasında da yerel iklim eyleminin ilerletilmesi için uygulanabilir bir temel sunan bir belge hazırlamak üzere birlikte çalışalım."

WALD Yönetim Kurulu Başkanı ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman da Gaziantep'in medeniyetin kavşağı ve yaratıcı bir gastronomi kenti olduğunu belirtti.

Gaziantep'in 2015 yılından bu yana da UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Listesi'nde yer aldığını hatırlatan Duman, "Gaziantep bizlere kültürümüzden ortaya çıkan kaynakları hatırlatıyor. Yüzyıllardır bu kaynaklar toplumlarımızı besledi, kültürlerimizi şekillendirdi. Ancak bugün iklim değişikliği bu dengeyi tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Duman, Dünya Yerel Hükümetler Akademisi olarak ulusal ve uluslararası partnerlerle bu yıl başlattıkları yerel iklim eylemi politika diyaloğunu devreye aldıklarını ve bugün Gaziantep'te sürdürdüklerini dile getirdi.

Hanelerdeki yıllık gıda israfı 10 milyon ton

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da 2017 yılında Türkiye'de kamu kurumlarında atıkların ayrı toplanmasına yönelik uygulamalarla başlatılan sıfır atık hareketinin, bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir harekete dönüştüğünü belirtti.

Türkiye'nin en güzide şehirleri arasında yer alan Gaziantep'ten de dünyaya rol model olabilecek çalışmalar gerçekleştirildiğini anlatan Ağırbaş, kentte hiçbir şeyin israf edilmediği bir kültür olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye'de hanelerde yaklaşık yıllık 10 milyon ton gıda israf ediliyor ve bu gıda israfının yüzde 40'ı sebze ve meyvelerde. Bugün dünyanın bir tarafında insanlar açlık ve susuzluk sebebiyle hayatını kaybederken dünyanın diğer tarafında ise obezite ilaçlarının fiyatlarının düşürülmesi ile alakalı lobi çalışması yapan insanlar var. Biz bugün dünyaya gıda israfının ne denli tehlikeli olduğunu anlatmak zorundayız. Bugün dünyada muhteşem bir adaletsizlikle karşı karşıyayız ve sıfır atık hareketi aslında 2 bin yıldır Anadolu topraklarında var olan ve Anadolu topraklarından dünyaya yayılan bir hareket."

Diğer konuşmacılar

UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Yahya İbrahim ise Türkiye'nin COP31'e Kasım 2026'da Antalya'da ev sahipliği yapacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Belediyelerin iklim etkisi anlamında ön cephede yer aldığını, kentsel planlama, altyapı, su ve atık yönetimi, hareketlilik, enerji, sosyal hizmetler ve yerel ekonomik kalkınma anlamında ön planda olduğunu aktaran İbrahim, yerel yönetimlerin iklim finansmanına sınırlı düzeyde erişebildiğini ifade etti.

Yahya İbrahim, "COP31 başkanlığına ve küresel yerel iklim eylemi çağrımız yerel ve bölgesel aktörleri küresel iklim süreçlerine dahil edilmesidir. Belediyelerin iklim finansmanına erişiminin artırılmasıdır ve sistematik bir şekilde yerel iklim planlarının ulusal taahhütlere dahil edilmesini ve uygulamaya dahil edilmesini istiyoruz ve bununla ilgili olarak düşük karbonlu, sıfır atık geçişinin sağlanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yerde gördüğü bir çöpü kaldırmak isteyen bir medeniyetten gelindiğini belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca teknik yatırımlarla değil, bilimsel yaklaşım, toplumsal bilinç ve medeniyet değerleriyle ele alınması gerektiğini anlatan Şahin, şunları söyledi:

"Yalınlaşmamız, akıllanmamız ve buradan yeni bir şey söylememiz lazım. Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi 'Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir şey söylemek lazım'. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline baktığınız zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' dediği bir Cumhuriyet tarihimiz var. Kuruluş felsefemiz bu. Bizim medeniyetimizde, yüce kitap çok net bir şekilde diyor ki: 'ben sana nizam verdim' diyor yani denge. 'Gökyüzüne bir bak ve bozma' diyor. Yüce Peygamberimiz 'Kıyamet dahi kopacağını bilsen elindeki fidanı toprakla buluştur' diyor. Ektiğin şeyden insan ve hayvan yiyorsa sana sadaka yazılır diyor. Kendi çocuklarımıza elimizdeki çöpü yere atmamayı öğretmeliyiz."

Toplantıda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, COP31 Şehirler ve Yerel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay'ın mesajı okundu.

Kaynak: AA
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