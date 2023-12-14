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Gaziantep'te İlçe Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te İlçe Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, kış mevsimi trafik tedbirleri ve genel değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantılarda, kar yağışı ve don kaynaklı kazaların önlenmesi için alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Gaziantep\'te İlçe Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
14.12.2023 - 13:29,  Güncelleme: 13:43
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Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde "İlçe Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri ve Genel Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

İslahiye Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Mehmet Soylu Başkanlığındaki toplantıda, kış mevsiminde yaşamı olumsuz etkileyecek etkenleri ortadan kaldırmak ve trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler ele alındı.

Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak başkanlığında gerçekleşen toplanda ise kış ayının sorunsuz geçmesi için alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları görüşüldü. ???????

Her iki ilçedeki toplantıda, muhtemel yoğun kar yağışı ve karayollarında meydana gelebilecek don kaynaklı kazalarda can ve mal kayıplarının önlenmesi, müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin yapılabilmesi amacıyla alınacak tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
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Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Nurdağı, Trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te İlçe Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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