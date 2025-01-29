Gaziantep'te İlk Endoskopik Bel Fıtığı Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Gaziantep'te İlk Endoskopik Bel Fıtığı Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Gaziantep\'te İlk Endoskopik Bel Fıtığı Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

32 yaşındaki Burak Bayrak, bel fıtığı nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'nde endoskopik ameliat oldu.

29.01.2025 10:17
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Gaziantep'te bel fıtığı nedeniyle Şehir Hastanesine başvuran hasta, endoskopik olarak yapılan bel fıtığı ameliyatı sayesinde ağrılarından kurtularak sağlığına kavuştu.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 32 yaşındaki Burak Bayrak, yaklaşık 4 aydır sağ bacağa doğru yayılan ağrı ve uyuşma şikayeti ile Gaziantep Şehir Hastanesine başvurdu.

Ağrı kesici ve fizik tedaviye cevap alamayan hastaya, hastanede bazı tetkikler uygulandı. Hastanede çekilen MR'da patlamış fıtık tespit edilmesi üzerine ameliyata karar verildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk defa yapılan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Cebesoy tarafından Unilateral Biportal Endoskopi (UBE) cerrahisi ile tam kapalı olarak bel fıtığı ameliyatı yapıldı.

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, gazetecilere, hastaneye başvuran bel ağrısı ve ağrısından dolayı yürüyemeyen hastaya bel fıtığı tanısı ile endoskopik olarak cerrahi uygulandığını söyledi.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Cebesoy'a teşekkür eden Türkçüoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgemizde endoskopik olarak yapılan ilk ameliyattır. Ameliyattan dolayı hocamızı tebrik ediyorum. Bu ameliyatların bizim hastanemizde başlamış olması da tabi bizim açımızdan bir gurur kaynağı. Diğer bölümlerde de özellikli ameliyatlarımızın devam edeceği bilgisini buradan vermek isterim. Hastanemiz, bölgede referans hastanesidir. Hastanemiz birçok özellikli işler yapmaktadır."

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Cebesoy ise kentte yaşayan bel fıtığından mustarip bir hastanın ameliyatını gerçekleştirdiğini söyledi.

Hasta hakkında bilgi veren Cebesoy, "Hastamıza Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk defa yapılan Unilateral Biportal Endoskopi (UBE) kapalı iki delikten kamera ile girilerek bir cerrahi operasyon gerçekleştirdik. Klasik cerrahimizde mikroskop ile yaklaşık 3 santimetre açarsınız. Ama bu cerrahimizde 5 milimetrelik iki küçük delik açıp herhangi kas kesmiyoruz. Herhangi bir şekilde kemik almıyoruz. Kenardan tüm anatomik yapıları koruyarak fıtığı çıkarıp hastayı rahatlatıyoruz. Hasta aynı gün taburcu olabilmekte. Ameliyattan bir saat sonra hasta ayağa kalkıp yüreyebiliyor. Aynı gün taburcu oluyor." dedi.

"Ameliyattan bir saat sonra kalkıp yürümeye başladım

Burak Bayrak ise "Son 4-5 aydır bel fıtığından dolayı ağrılarım oluyordu. Kalçadan topuğuma kadar bir ağrım vardı. Bundan dolayı yürüyemiyordum. Oturamıyordum. Normal hayatıma devam edemiyordum. Ağrılarım hiçbir tedaviye yanıt vermedi. Ağrı kesiciler fayda etmiyordu. Oğuz hocanın yardımlarıyla ameliyat oldum. Ameliyatım çok güzel geçti. Ameliyattan bir saat sonra kalkıp yürümeye başladım. Oturabiliyorum. Şu an ağrım yok. Gayet sağlıklı bir şekilde iyileştim. Oğuz hocama teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te İlk Endoskopik Bel Fıtığı Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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