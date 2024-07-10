Gaziantep'te İnternet Dolandırıcıları Tutuklandı

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Gaziantep'te internet siteleri üzerinden 11 kişiyi 671 bin 435 lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan zanlıların, 11 kişinin 671 bin 435 lirasını dolandırdığını tespit etti.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin adreslerinde telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.