Gaziantep'te iş yeri baskınında 42 bin 890 ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te tıbbi malzeme ve ilaç kaçakçılığı operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, ekipler halk sağlığını tehlikeye düşürerek ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları operasyonda, diş tedavisinde kullanılan çok sayıda tıbbi alet ve malzeme ile 42 bin 890 tıbbi ilaç ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin iş yerine düzenlediği operasyon, ele geçirilen tıbbi alet ve ilaçlar ile şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.