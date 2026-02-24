Gaziantep'te İşgücü Uyum Programı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te İşgücü Uyum Programı Başladı

24.02.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1000 öğrenciye mesleki deneyim sunacak program, İŞKUR işbirliğiyle hayata geçirildi.

Gaziantep'te 1000 öğrenciye mesleki deneyim fırsat sunacak olan "İşgücü Uyum Programı" için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, makamında düzenlenen toplantıda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde hayata geçirilecek olan programın hayırlı olmasını diledi.

Destekleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teşekkür eden Şahin, şunları söyledi:

"Biz hedefleri olan bir şehiriz. Eğitim şehri, bilim şehri hedefine giderken öğrenci dostu ve üniversiteler şehri noktasında çok büyük potansiyele sahibiz. 4 üniversitemiz var, rektörlerimizin vizyonuyla her bir üniversitemiz uluslararası alanda özel bir noktaya doğru gidiyor. Program teoriyle pratiği birleştirme, öğrencilerin mesleki deneyimlerini arttırma ve diplomayı aldıkları zaman daha kolay istediği işe geçebilme noktasında büyük bir fırsat sağlıyor. Programda aynı zamanda mali desteğin olduğu, esnek çalışma modelinin ve sosyal güvenlik ayağının bulunuyor. Bu program herkese uygulanabilir ama gençlerimiz, öğrencilerimiz çok kıymetli. Ne zaman kariyer günlerine gitsem bu tür taleplerin çok olması nedeniyle elimizdeki bu fırsatı öğrencilerimize kullanmak istedik."

İŞKUR İl Müdürü Aytekin Doğan, programın üniversite öğrencilerinin meslek alanında deneyimlerini arttıracağını belirterek, "Bu programın süresi 10 ay, çalışma süremiz haftada 3 gün. Öğrenciler hangi günler dersleri yoksa ona göre ayarlayıp programdan faydalanabilirler. Bu programda katılımcılara ilk ay 37,5 saat yani asgari ücrete gelen bir ücret ödüyoruz. Devamında aylık 17 bin liranın üzerinde ücret ödüyoruz. İş kazası meslek hastalığı sigortalarını yatıyoruz." diye konuştu.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan da programın öğrenciler için çok faydalı olacağını ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güncel, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te İşgücü Uyum Programı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:36:57. #.0.5#
SON DAKİKA: Gaziantep'te İşgücü Uyum Programı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.