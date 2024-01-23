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Gaziantep'te işletme sahibi eski çalışanını bıçakladı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te işletme sahibi eski çalışanını bıçakladı, hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, işletme sahibi ile eski çalışanı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İşletme sahibi, bıçakla eski çalışanını yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çalışan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, işletme sahibini gözaltına aldı.

Gaziantep\'te işletme sahibi eski çalışanını bıçakladı, hayatını kaybetti
23.01.2024 - 13:55,
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, işletme sahibinin bıçakladığı eski çalışanı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören Sudanlı Atta Almanan (23), bir süre önce çalıştığı aynı ülke vatandaşı A.A.S.H'ye ait Yeditepe Mahallesi'ndeki kafeye gitti.

Almanan ile işletme sahibi arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletme sahibi, bıçakla Almanan'ı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Almanan'ı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Almanan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, A.A.S.H'yi gözaltına aldı.

Kavga anı, başka bir işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülerdi. Görüntülerde, işletme sahibinin Almanan'ı bıçaklaması ve bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA
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Gaziantep, Şahinbey, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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