Gaziantep\'te jandarma, FETÖ\'den 6 yıl 3\'er ay hapis alan 2 firariyi yakaladı

GAZİANTEP'in İslahiye ve Şahinbey'de ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinde haklarında 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan firari M.S. ve E.A. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılandığı davalarda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firarilerin adreslerini tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonla M.S. ve E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu.