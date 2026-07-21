Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonu

GAZİANTEP'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı, 1 milyon 150 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık yaptığı tespit edilen H.A., E.Y. ve E.H.'nin araçlarında ve çantalarında arama yapıldı. Aramalar sonucu; piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan gümrük kaçağı 5 bin 50 paket sigara, 120 adet elektronik sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 18 adet akıllı cep telefonu ve 8 adet akıllı tablet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.