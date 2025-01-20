Gaziantep'te Kadın Saldırıya Uğradı

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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.

Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkı içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ile Fatma Köklü (39) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Fatma Köklü'yü tabancayla yaraladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.