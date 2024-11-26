Gaziantep'te Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı

Gaziantep\'te Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı

Kasten öldürme suçundan 11 yıl hapis cezası olan H.Ç. Oğuzeli'nde yakalandı ve cezaevine gönderildi.

26.11.2024 18:19
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Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

"Kasten öldürme" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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