Gaziantep'te Kentsel Dönüşüm Arazisi Sanayi Alanına Dönüştürülüp Satıldı
Gaziantep'te Kentsel Dönüşüm Arazisi Sanayi Alanına Dönüştürülüp Satıldı

13.04.2026 14:50
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, deprem dönüşümü için Hazine'den bedelsiz devraldığı arazinin sanayi alanına dönüştürülerek 550 milyon TL'ye satıldığı ortaya çıktı. Aynı bölgede 50 bin metrekarelik yeni bir alanın daha satışa çıkarılması planlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, kentsel dönüşüm amacıyla Hazine'den bedelsiz devraldığı devasa arazinin sanayi alanına dönüştürülerek satıldığı belgelendi. Millî Emlak Dairesi Başkanlığı'nın CİMER üzerinden verdiği yanıtla doğrulanan arazi trafiğine göre, dönüşüm için tahsis edilen alanın bir bölümü 550 milyon TL'ye satılırken, hemen bitişiğindeki 50 bin metrekarelik yeni bir alan daha satışa çıkarılmak üzere meclis gündemine alındı.

CHP Şahinbey önceki dönem Belediye Meclisi Üyesi Uğur Kalkan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yaptığı resmî başvuruyla belgelenen durumda, Kalkan devir amacına uygunluk ve şeffaflık konularında sorular yöneltti. Millî Emlak'ın yanıtında, Şehitkamil ilçesindeki taşınmazın 6306 sayılı kanun kapsamında bedelsiz devredildiği ve imar uygulamalarıyla parçalara ayrıldığı doğrulandı.

Edinilen bilgilere göre, bedelsiz devredilen arazi parçalara ayrılarak farklı parseller oluşturuldu ve sadece 8879/4 numaralı parsel 550 milyon TL'ye satıldı. Aynı bölgede, belediye mülkiyetindeki 50 bin metrekarelik başka bir taşınmazın da satışı için yetki istenmesiyle, toplam gelirin yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

Uğur Kalkan, yetkililere şeffaflık çağrısında bulunarak, deprem dönüşümü için devredilen arazilerin sanayi alanına dönüştürülüp satılmasının mevzuata uygun olup olmadığını ve gelirlerin gerçekten deprem güvenliği için harcanıp harcanmayacağını sorguladı. Bu gelişmeler, kentte kentsel dönüşüm tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Gaziantep, Ekonomi, Deprem, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Özgür Özel’den İsrail’li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik Özgür Özel'den İsrail'li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik
Tottenham’ın kaderi yine değişmedi Küme düşme tehlikesi daha da arttı Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:55
Trump onay verdi İşte ABD’nin tehlikeli Hürmüz planı
Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:31
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
