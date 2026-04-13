Gaziantep'te Kentsel Dönüşüm Arazisi Sanayi Alanına Dönüştürülüp Satıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, kentsel dönüşüm amacıyla Hazine'den bedelsiz devraldığı devasa arazinin sanayi alanına dönüştürülerek satıldığı belgelendi. Millî Emlak Dairesi Başkanlığı'nın CİMER üzerinden verdiği yanıtla doğrulanan arazi trafiğine göre, dönüşüm için tahsis edilen alanın bir bölümü 550 milyon TL'ye satılırken, hemen bitişiğindeki 50 bin metrekarelik yeni bir alan daha satışa çıkarılmak üzere meclis gündemine alındı.

CHP Şahinbey önceki dönem Belediye Meclisi Üyesi Uğur Kalkan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yaptığı resmî başvuruyla belgelenen durumda, Kalkan devir amacına uygunluk ve şeffaflık konularında sorular yöneltti. Millî Emlak'ın yanıtında, Şehitkamil ilçesindeki taşınmazın 6306 sayılı kanun kapsamında bedelsiz devredildiği ve imar uygulamalarıyla parçalara ayrıldığı doğrulandı.

Edinilen bilgilere göre, bedelsiz devredilen arazi parçalara ayrılarak farklı parseller oluşturuldu ve sadece 8879/4 numaralı parsel 550 milyon TL'ye satıldı. Aynı bölgede, belediye mülkiyetindeki 50 bin metrekarelik başka bir taşınmazın da satışı için yetki istenmesiyle, toplam gelirin yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

Uğur Kalkan, yetkililere şeffaflık çağrısında bulunarak, deprem dönüşümü için devredilen arazilerin sanayi alanına dönüştürülüp satılmasının mevzuata uygun olup olmadığını ve gelirlerin gerçekten deprem güvenliği için harcanıp harcanmayacağını sorguladı. Bu gelişmeler, kentte kentsel dönüşüm tartışmalarını yeniden alevlendirdi.