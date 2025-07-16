Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

Gaziantep'te haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, "hırsızlık" suçundan 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.