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Gaziantep'te Kumaş Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te Kumaş Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Gaziantep\'te Kumaş Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Gaziantep'te bulunan bir kumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 10 itfaiye aracı ve 35 itfaiye eri görev aldı. Yangının çıkış sebebi olarak yağ tanklarındaki aşırı ısınma gösteriliyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.02.2024 11:36
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GAZİANTEP'te kumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde kumaş üretimi yapan bir fabrikada, iddiaya göre yağ tanklarındaki aşırı ısınmadan kaynaklı yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. 10 itfaiye aracı ile 35 itfaiye erinin müdahalesiyle 1 saatte söndürülen yangında, 50 ton su ile 600 litre köpük kullanıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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