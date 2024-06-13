Gaziantep'te Kurban Bayramı'nda 7 Bin 935 Kolluk Personeli Görev Yapacak - Son Dakika
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Gaziantep'te Kurban Bayramı'nda 7 Bin 935 Kolluk Personeli Görev Yapacak

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kurban Bayramı tatili sürecinde 7 bin 935 kolluk personelinin görev yapacağını açıkladı. Vali Çeber, bayram süresince trafik güvenliği, hayvan hırsızlığı ve sahte para konularında çalışmalar yapılacağını belirtti. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından emniyet kemeri, motosiklet kaskı, ehliyet ve alkol kontrolü gibi denetimlerin yapılacağı bildirildi.

13.06.2024 18:12
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kurban Bayramı tatili sürecinde 7 bin 935 kolluk personelinin görev yapacağını bildirdi.

???????Çeber, Valilik'te düzenlenen basın toplantısında, Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüs terminalinde ve yolcu otobüslerinde yolcu görünümünde sivil personelin görevlendirileceğini söyledi.

Trafik, hayvan hırsızlığı ve sahte para konusunda çalışmalar yapılacağını anlatan Çeber, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı sürecinde İl Emniyet Müdürlüğümüzden 6 bin 826, İl Jandarma Komutanlığımızdan 1109 olmak üzere il geneli toplam 7 bin 935 kolluk personeli görev yapacaktır. Tatil süresince İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce trafik güvenliği açısından farklı noktalarda emniyet kemeri, motosiklet kask, ehliyet kontrolü ve alkol kontrolü yapılması için personel görevlendirilmesi yapılmıştır. Her gün için belirlenen güzergahlarda radarla hız denetimi yapılacak ve şehrin farklı noktalarında trafik kural ihlallerini tespit edilmesi amacıyla drone destekli denetimler icra edilecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kurban Bayramı'nda 7 Bin 935 Kolluk Personeli Görev Yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kurban Bayramı'nda 7 Bin 935 Kolluk Personeli Görev Yapacak - Son Dakika
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