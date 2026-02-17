Gaziantep\'te Kuyumcu Soygunu: 1 Kilo Altın Çalındı

GAZİANTEP'te maskeli ve silahlı 3 soyguncu girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 1 kilo altın çaldı. Olay sonrası soygunculardan 2'si yakalanırken, altınlarla birlikte kaçan 3'üncü şüphelinin yakalanması için polisin araştırması sürüyor.

Olay akşam saatlerinde Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.P. (17), İ.P.Ç.(17) ve E.Y.Ç. (17) isimli 3 soyguncu, girdikleri kuyumcu dükkanında biber gazı ile kuyumcuyu etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çalıp kaçtılar. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kuyumcu dükkanında polis ekiplerinin araştırmasının ardından şüphelilerden İ.P. ve İ.P.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri çaldıkları altınlarla birlikte kaçan E.Y.Ç isimli soyguncunan yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.