Gaziantep'te öğrenciler güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini artırmak için sistem kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te öğrenciler güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini artırmak için sistem kurdu

Gaziantep\'te öğrenciler güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini artırmak için sistem kurdu

Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini artırmak amacıyla güneşi takip eden bir sistem kurdu. Öğrencilerin geliştirdiği sistem, enerji panellerinin daha fazla ışık almasını sağlayarak enerji üretimini artırıyor. Sistem, yurt içi ve yurt dışı pazarında satışa sunulacak.

15.05.2024 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te meslek lisesi öğrencileri, güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini artırmak amacıyla güneşi doğuşundan batışına kadar takip edecek sistem kurdu.

Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Dersi kapsamında, güneş enerjisi santralinden (GES) alınabilecek verimin artırılması için çalışma başlattı.

Öğrenciler, güneş enerjisi santrallerinin altına kurdukları motor yardımıyla güneşin doğuşundan batışına kadar takip edilmesine imkan veren sistem sayesinde enerji panellerinin daha fazla ışık almasını sağladı. Enerji üretimini artıran sistemi Gaziantep'te düzenlenen "Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri"nde tanıtan öğrenciler, üretime başladıkları sistemi yurt içi ve yurt dışı pazarında satışa sunacak.

Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alan Şefi Cemal Doğan, AA muhabirine, 11. sınıflarla birlikte güneş takip sistemlerini geliştirdiklerini söyledi.

"Normalden yüzde 20 daha fazla verim sağlıyor"

Normalde GES'lerin sabit kurulduğunu, geliştirdikleri otomasyonun ise "Güneş Takip Sistemi" olduğunu dile getiren Doğan, sistem sayesinde daha fazla enerji depolandığını belirtti.

Doğan, "Bunu biz iki tür sistem olarak çalıştırıyoruz. Mikro denetleyicilerden Ardunio kullanarak çalıştırıyoruz veya PLC otomasyon sistemiyle çalıştırıyoruz. Bu bizim enerji verimliliğini artırmamızı sağlıyor. Normal sistemlerden yüzde 20 daha fazla enerji verimliliği alıyoruz." dedi.

Otomasyonun şu anda satışa hazır durumda olduğunu, istenilen düzeyde uyarlanabileceğini ve kurulacak sahaya göre entegre edilebileceğine işaret eden Doğan, "Bu sistem uygulanmak istenirse tek veya çift eksen olarak uygulanabilir. Bir enerji kapasite boyutu olmadan tüm tarlaya uygulayabiliyoruz. Öğrencilerimizle birlikte bu piyasada bizde varız diye adım atıyoruz. Büyük hedeflerimiz var, öğrencilerimizin bu sektörde çalışmasını istiyoruz. Şu anda mezun olanlar var, çeşitli kurumlarda yönetici olarak çalışıyorlar. Bunu daha da artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmeni Aylin Çevik de fuarda sergiledikleri çift eksenli sistemin güneşi takip ettiğine değinerek, "Diğer sabit sistemlerden farkıysa daha verimli çalışmasıdır. Bu yüzden güneş takip sistemleri son dönemde daha revaçta olmaktadır. Okulumuz bünyesinde yaptığımız sistem 3 aşamadan oluşuyor. Konstrüksiyon sistemimiz var, burada pistonlar var çift eksenli çalışmasını sağlıyor. Güneş panellerimiz üzerinde bulunuyor onlarda Gaziantep'te hücre şeklinde üretilmektedir. Bu sistem istediğimiz büyüklükte yapılabiliyor kaç volt ya da vat istenirse o şekilde tasarlanabiliyor." diye konuştu.

Okul öğrencilerinden Arda Polat ise "Hocalarımızın yardımı ve desteğiyle böyle bir sistem başardık, fuarda bayağı ilgi görüyor. Bu çok iyi bir duygu, gerçekten bunu başarabilmenin güzel bir hissi var. Okulumuzun döner sermayesi kapsamında bunun satışını yapacağız." dedi.

Sistemin beğenilmesinden dolayı gurur duyduğunu dile getiren Gülay Erata ise bu işi severek yaptığını, ilerde mühendis olmak istediğini, sistemlerinin ilgi görmesinin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Kaynak: AA

Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te öğrenciler güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini artırmak için sistem kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:58:32. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te öğrenciler güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini artırmak için sistem kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement