Gaziantep\'te öğrenciler güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini artırmak için sistem kurdu

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Gaziantep'te meslek lisesi öğrencileri, güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini artırmak amacıyla güneşi doğuşundan batışına kadar takip edecek sistem kurdu.

Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Dersi kapsamında, güneş enerjisi santralinden (GES) alınabilecek verimin artırılması için çalışma başlattı.

Öğrenciler, güneş enerjisi santrallerinin altına kurdukları motor yardımıyla güneşin doğuşundan batışına kadar takip edilmesine imkan veren sistem sayesinde enerji panellerinin daha fazla ışık almasını sağladı. Enerji üretimini artıran sistemi Gaziantep'te düzenlenen "Mesleki Eğitim ve İstihdam Günleri"nde tanıtan öğrenciler, üretime başladıkları sistemi yurt içi ve yurt dışı pazarında satışa sunacak.

Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alan Şefi Cemal Doğan, AA muhabirine, 11. sınıflarla birlikte güneş takip sistemlerini geliştirdiklerini söyledi.

"Normalden yüzde 20 daha fazla verim sağlıyor"

Normalde GES'lerin sabit kurulduğunu, geliştirdikleri otomasyonun ise "Güneş Takip Sistemi" olduğunu dile getiren Doğan, sistem sayesinde daha fazla enerji depolandığını belirtti.

Doğan, "Bunu biz iki tür sistem olarak çalıştırıyoruz. Mikro denetleyicilerden Ardunio kullanarak çalıştırıyoruz veya PLC otomasyon sistemiyle çalıştırıyoruz. Bu bizim enerji verimliliğini artırmamızı sağlıyor. Normal sistemlerden yüzde 20 daha fazla enerji verimliliği alıyoruz." dedi.

Otomasyonun şu anda satışa hazır durumda olduğunu, istenilen düzeyde uyarlanabileceğini ve kurulacak sahaya göre entegre edilebileceğine işaret eden Doğan, "Bu sistem uygulanmak istenirse tek veya çift eksen olarak uygulanabilir. Bir enerji kapasite boyutu olmadan tüm tarlaya uygulayabiliyoruz. Öğrencilerimizle birlikte bu piyasada bizde varız diye adım atıyoruz. Büyük hedeflerimiz var, öğrencilerimizin bu sektörde çalışmasını istiyoruz. Şu anda mezun olanlar var, çeşitli kurumlarda yönetici olarak çalışıyorlar. Bunu daha da artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmeni Aylin Çevik de fuarda sergiledikleri çift eksenli sistemin güneşi takip ettiğine değinerek, "Diğer sabit sistemlerden farkıysa daha verimli çalışmasıdır. Bu yüzden güneş takip sistemleri son dönemde daha revaçta olmaktadır. Okulumuz bünyesinde yaptığımız sistem 3 aşamadan oluşuyor. Konstrüksiyon sistemimiz var, burada pistonlar var çift eksenli çalışmasını sağlıyor. Güneş panellerimiz üzerinde bulunuyor onlarda Gaziantep'te hücre şeklinde üretilmektedir. Bu sistem istediğimiz büyüklükte yapılabiliyor kaç volt ya da vat istenirse o şekilde tasarlanabiliyor." diye konuştu.

Okul öğrencilerinden Arda Polat ise "Hocalarımızın yardımı ve desteğiyle böyle bir sistem başardık, fuarda bayağı ilgi görüyor. Bu çok iyi bir duygu, gerçekten bunu başarabilmenin güzel bir hissi var. Okulumuzun döner sermayesi kapsamında bunun satışını yapacağız." dedi.

Sistemin beğenilmesinden dolayı gurur duyduğunu dile getiren Gülay Erata ise bu işi severek yaptığını, ilerde mühendis olmak istediğini, sistemlerinin ilgi görmesinin mutluluğunu yaşadığını anlattı.