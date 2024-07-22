Gaziantep'te minibüslerle tırın karıştığı kazada 1'i ağır, 21 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te minibüslerle tırın karıştığı kazada 1'i ağır, 21 kişi yaralandı

Gaziantep'te, fabrika işçilerini taşıyan 2 minibüs ile bir tırın karıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı. Minibüslerin çarpışması sonucu savrulan bir minibüs ise park halindeki bir tıra çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

22.07.2024 09:17
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Gaziantep'te işçileri taşıyan 2 minibüsle tırın karıştığı kazada 1'i ağır, 21 kişi yaralandı.

Fabrika işçilerini taşıyan Orhan E. idaresindeki 27 S 9493 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Orhan D. yönetimindeki 27 S 1213 plakalı minibüsle 3. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Osman E'nin kullandığı minibüs, park halindeki tıra çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 21 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te minibüslerle tırın karıştığı kazada 1'i ağır, 21 kişi yaralandı - Son Dakika
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