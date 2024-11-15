Gaziantep'te Motosiklet Denetimlerinde 24 Bin Ceza

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Gaziantep'te motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 24 bin motosiklete cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Eylül ile 10 Kasım tarihleri arasında 64 bin 489 motosikletin denetlendiği ve çeşitli ihlallerden 24 bin 1 motosiklete cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Kontrollere rağmen kentte bu yıl meydana gelen 1099 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasından yüzde 52'sine motosikletlerin karıştığı ifade edilen açıklamada, "Değerli sürücülerimiz, trafikte her zaman kurallara uyalım. Unutmayalım ki trafik kuralları hayat kurtarır." şeklinde uyarı yapıldı.