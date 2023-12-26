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Gaziantep'te motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Mehmet İzgüden (64) yaralandı. Kaza sonucunda yola savrulan İzgüden, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

26.12.2023 - 09:58,
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde,yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Mehmet İzgüden (64) yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Hatay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet İzgüden'e çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan İzgüden, olayı görenlerin çağırdığı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep\'te motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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