Gaziantep'te Motosikletli timlerden silah denetimi
Yunus Timleri, Gaziantep'te 3 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirerek 3 şüpheliyi yakaladı.
Gaziantep'te Motosikletli Yunus Timlerince gerçekleştirilen denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunus Timlerinin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları alanlarda yapılan kontrollerde 3 ruhsatsız tabanca ile 23 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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