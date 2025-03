Gaziantep'te Mukabele Geleneği Devam Ediyor

Güncel

Gaziantep'in camileri mukabele halkalarıyla şenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te Ramazan ayında camilerde karşılıklı Kur'an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele geleneği devam ediyor.

Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayının gelmesiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de camiler ve Kur'an kursları mukabele halkalarıyla doldu. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Hazreti Cebrail'in Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği Gaziantep'teki tüm camilerde sürdürülüyor. "On bir ayın sultanı" olarak tanımlanan Ramazan ayına kavuşmanın sevincinin yaşandığı Gaziantep'te, bu ayın sünnetlerinden ve geleneklerinden olan mukabele halkalarının sayısı her geçen gün artıyor. Başta Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Camii olmak üzere kentteki tüm cami ve Kur'an kurslarında mukabele geleneği yaşatılıyor. Akşam ve yatsı namazının dışındaki vakitlerde eda edilen namazların ardından başlayan mukabele halkalarına yoğun şekilde katılan vatandaşlar, genç hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetinin huzurunu yaşıyor. Camilerde imamlar ve hafızlar Kur'an-ı Kerim'i sesli olarak okurken, mukabeleye katılanlar ise okunan ayetleri takip ediyor. Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilenler okunan ayetleri yüzünden takip ederken, okumasını bilmeyenler ise huşu içerisinde oturup dinliyor.

Din görevlilerinin yanında hafızlık eğitimi alan öğrencileri Kur'an okuyarak halkaya katılıyor. Salmanı Farisi Camii'nde ur'an kursu öğrencileri Kur'an-ı Kerim okuyor, hatim yapmak isteyen vatandaşlar da namazlarını kıldıktan sonra camide mukabeleye katılıyor.

Camii İmam Hatibi Bülent Kaplan, "Ramazan ayı İslam alemi için önemli bir fırsattır. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bir aydır. Allah (Celle celaluhu) aylar içerisinde bu aya ayrı bir özellik ve önem vermiştir. Müslümanları da affetmek için bir fırsat doğmuştur ve Müslümanlar bunu iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü Resulullah aleyhisselatu vesselam ile Cebrail aleyhisselam Ramazan ayı geldiği zaman karşılıklı Kur'an'ı Kerim'i okurlarmış. Biz de camimizde cemaatimizle birlikte hem sabah namazında hem ikindi namazında aynı görevi ifa ediyoruz. Ayrıca bayanlarda kendi aralarında cüz okumaktadır. Buradaki amaç Allah ile bağı koparmamaktır. İnsanların hidayeti ve kurtuluşu için gönderilmiş olan Kur'an-ı Kerim ile Müslümanların haşir neşir olması lazım. Sadece lafzen okumamız değil, Kur'an-ı Kerim'in vermek istediği mesajlara da kulak vermemiz lazım. Çünkü Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve dayanışma ayıdır. Ramazan ayı aynı zamanda bir eğitim ayıdır. Çocuklarımızı teravih namazına getirelim. Çocuklarımıza medeniyetimize ve inancımıza alıştıralım. Çocuklarımızı camilerden uzak tutmayalım. Eşimizle, kızımızla ve oğlumuzla hep birlikte coşkuyla Ramazan ayından faydalanmaya gayret gösterelim" dedi.

Yaklaşık 45 dakika süren cüzün okunmasıyla o günkü mukabele sona ererken vatandaşlar, asırlardır süren mukabele geleneğine katılarak mübarek Ramazan ayından en güzel şekilde istifade etmeye çalıştıklarını dile getirdiler.