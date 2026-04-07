Gaziantep'te Mukaddes Emanetler Sergisi Yoğun İlgi Görüyor

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mukaddes Emanetler Sergisi', Sakal-ı Şerif, Kabe örtüleri ve Kadem-i Şerif gibi manevi değeri yüksek 100 eserle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde açılan sergi, 7'den 70'e her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor ve 19 Nisan'a kadar saat 10.00 ile 22.00 arasında gezilebiliyor.

Vatandaşlar, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) Sakal-ı Şerifi gibi kutsal emanetleri görünce duygusal anlar yaşadı, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Sergiyi gezenler, Kabe örtülerini öpüp koklayarak manevi atmosferi derinden hissetti. Özellikle gençlerin ve çocukların ilgisi dikkat çekti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, serginin Gaziantep halkından büyük ilgi gördüğünü belirterek, bu eserlerin Peygamber Efendimizi hatırlattığını ve 15 gün boyunca açık kalacağını ifade etti. Ziyaretçilerden Mehmet Ali Aksu, 'Kutsal topraklara gitmiş gibi olduk' derken, Güzel Aksu da serginin kutsal topraklara olan özlemini artırdığını söyledi.