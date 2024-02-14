Gaziantep'te Otomobil Çarptı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Otomobil Çarptı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te evlerinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Emrah Fak'a otomobil çarptı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

14.02.2024 12:45
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GAZİANTEP'te evlerinin önünde oyun oynayan Emrah Fak'a (3) otomobil çarptı. Küçük çocuk, hastanede kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Emrah Fak'a, 27 ASF 643 plakalı otomobil çarptı. Küçük Emrah, yola savruldu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılmadı.Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Gaziantep\'te Otomobil Çarptı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Güvenlik, Trafik, Kaza, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Otomobil Çarptı: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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