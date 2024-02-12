Gaziantep'te otomobil çarpması sonucu genç kız öldü, dava devam ediyor - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobil çarpması sonucu genç kız öldü, dava devam ediyor

Gaziantep\'te otomobil çarpması sonucu genç kız öldü, dava devam ediyor

Gaziantep'te bir otomobilin çarpması sonucu skuter sürücüsü genç kızın ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada, kazada yaralanan tanık ifade verdi. Mahkeme heyeti, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunu talep ederek duruşmayı erteledi.

12.02.2024 11:16
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Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı skuter sürücüsü genç kızın ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık O.S. katılmadı, maktul Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkemede, ailenin avukatı Ahmet Ergin Sözen'in bir önceki duruşmada yaptığı talep üzerine kazada yaralanan Şimal Toprak dinlendi.

Toprak, ifadesinde etrafı kontrol ederek yola çıktıklarını, ilerlerken aracın arkadan gelerek kendilerine çarptığını söyledi.

Mahkeme heyeti, kazaya ilişkin Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunu talep ederek, duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi.

Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde, 12 Nisan 2022'de O.S. idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, elektrikli skuterle giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmıştı. Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit hayatını kaybetmiş, yaralanan Toprak ise tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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