Gaziantep\'te PKK Operasyonu: 15 Gözaltı

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GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında PKK ile irtibatlı bazı şüphelileri belirledi. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP - DHA)