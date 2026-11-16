Gaziantep'te pompalı tüfek davasında Orhan S'ye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te pompalı tüfek davasında Orhan S'ye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi

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Gaziantep'te yaklaşık 4 yıl önce pompalı tüfekle bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, Orhan S'ye 13 yıl 4 ay, 18 yaşından küçük D.S'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Orhan S'nin tutuklanmasına hükmedilirken diğer 4 sanık beraat etti.

Gaziantep'te yaklaşık 4 yıl önce bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada, 2 sanık 13 yıl 4 ay ve 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ömür S. katıldı, diğer 5 sanık ise katılmadı. Duruşmada sanık avukatları ve öldürülen Mehmet Bulut'un yakınları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Ömür S, kardeşlerini korumak için suçu üstlendiğini öne sürerek, pişman olduğunu söyledi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Orhan S'ye eylemi tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle indirim uygulayarak "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi ve sanığın tutuklanmasına hükmetti.

Heyet, 18 yaşından küçük D.S'yi "kasten öldürmeye yardım" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıklar Doğan B, Rıfat Y, Uğurcan S. ve Ömür S'nin beraatine karar verdi.

Olay

Merkez Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde 27 Ocak 2023'te 25 yaşındaki Mehmet Bulut, tartıştığı husumetlileri tarafından pompalı tüfekle yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te pompalı tüfek davasında Orhan S'ye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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