Gaziantep\'te Ramazan Sokağı\'nda Çeşitli Etkinliklerle Vatandaşlar Ağırlanıyor

Gaziantep'te, oluşturulan Ramazan Sokağı, iftardan sahura kadar çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlıyor.
Festival Parkta Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı tarafından kurulan stant ve çadırlarla kentin kültürü tanıtılıyor, çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçirme imkanı sunuluyor.
Yöresel ayakkabı olan yemeninin yapım aşamaları, bakır işleme sanatı gibi kentin kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı etkinlik alanında, çocuklar için sinema, palyaço gösterileri, gölge oyunları ve tiyatro gibi imkanlar da sunuluyor. Kentin birbirinden lezzetli yemeklerinin de satıldığı etkinlik alanındaki organizasyonlar iftardan hemen önce başlayıp sahura kadar sürüyor.
Ramazan Sokağı'nı ziyaret eden vatandaşlardan Kasım Şirin, AA muhabirine, ramazanın ruhuna uygun etkinliklerin düzenlenmesinden mutlu olduğunu söyledi.
Çocuklar için farklı bir deneyim yaşama imkanı sunduklarını anlatan Şirin, "İftarımızı yaptık, çocuklar çok eğlendi. Bu tür etkinliklerin yapılması bizleri çocukluğumuzun ramazanına götürdü." diye konuştu.
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Tekirdağ kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Ormanlı ve Güzelköy mahallelerinin yüksek kesimleri ile Ganos Dağı ve etekleri beyaza büründü. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte, kar yağışının yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor.
Aslanapa Kaymakamlığı, daire amirleri, il genel meclis üyeleri ve muhtarların katılımıyla bir iftar programı düzenledi. Kaymakam Sezai Demirci, programda yaptığı konuşmada Ramazan ayının dostluk ve sevgiyle beslendiğini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. Programın sonunda ise İl Genel Meclis Üyeleri Ali Okumuş ve Veysel Kurtul'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde Hacı Hüseyin Camii'nde hayırsever vatandaşların destekleriyle 'çocuk marketi' kuruldu. Teravih namazına gelen çocuklar, 'Teravih Treni' oyunuyla çikolata ve meyve sularının bulunduğu dolaba doğru ilerleyerek ikramlardan yararlanıyor. Camii Müezzin Kayyımı Muhammet Furkan Erten, çocukların camiye ilgisini artırmak ve güzel hatıralar bırakmak amacıyla bu marketi kurduklarını belirtti.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 84 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 13-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 37 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verenlerin de aralarında bulunduğu 84 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban, İnegöl'de bugüne kadar 6 bin araçlık ücretsiz otopark ürettiklerini ve yeni dönemde 250 farklı noktada 10 bin araçlık otopark yapmayı hedeflediklerini açıkladı.
Adıyaman'da 38 gündür kayıp olan Dilek Çakılkaya, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Gaziantep'te bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan Çakılkaya, ailesine teslim edilmek üzere bir yurda yerleştirildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Ankara'yı temsil eden Karayolları ve PTT'nin küme düşmesinin ardından ligde başkentten takım kalmadı. İzmir ekibi Aras Kargo ile İstanbul temsilcisi Bahçelievler Belediyespor ise gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Ankara'nın çıktığı listeye Aras Kargo ile İzmir eklendi. Bahçelievler Belediyespor'un katılımıyla İstanbul'u temsil eden ekip sayısı ise 8'e yükseldi. Sultanlar Ligi'nde gelecek sezon mücadele edecek takımlar arasında Beşiktaş, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Çukurova Belediyespor, Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Aras Kargo yer alıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 15 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-12' operasyonunda 139 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 31.819'a, yaralı sayısının ise 73.934'e yükseldiğini açıkladı.
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