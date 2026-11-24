Gaziantep'te maliye hazinesine ait arazileri rüşvet karşılığında usulsüz şekilde devrettikleri iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, maliye hazinesine ait arazilerin rüşvet karşılığında usulsüz devreden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, tabanca, av tüfeği, 65 bin 300 lira, 12 bin 50 dolar, 7 bin 35 avro ve 2 yarım altın ele geçirdi, 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.