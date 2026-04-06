Gaziantep'te Adliyede Rüşvet ve Uyuşturucu Operasyonu: CHP'li Milletvekilin İddiaları Çürütüldü

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının rüşvet ve uyuşturucu soruşturması, devletin adalet sistemindeki kararlılığını gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'Adalet güçlüden yana değil' mesajı, savcı, avukat ve adliye personeli ayrımı yapılmadan gerçekleştirilen operasyonla somutlaştı. Ancak CHP'li Umut Akdoğan, soruşturmayı gölgelemek için yanıltıcı bilgiler yaydı.

Akdoğan'ın arefe günü ihbar, 18 yaşından küçük kız çocuğu, cinsel saldırı iddiası, 25 kişilik organizasyon, örtbas edilme ve firari şüpheliler gibi iddiaları, resmi dosya bilgileriyle çürütüldü. İlk ihbar 4 Şubat 2026 tarihli olup, mağdur 18 yaşından büyük ve evliydi, cinsel suç iddiası bulunmuyor, kişi sayısı 25'e ulaşmıyor, örtbas değil aktif soruşturma yürütüldü ve firari şüpheli yok.

Soruşturma kapsamında, zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu hakkındaki ihbar üzerine, 1 savcı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil olmak üzere 16 şüpheli hakkında görevi kötüye kullanma, gizliliği ihlal, nüfuz ticareti ve rüşvet suçlarından işlem yapıldı. İki şüpheli tutuklanırken, diğerleri için adli kontrol ve soruşturma devam ediyor. CHP'nin gerçeğe aykırı bilgiler yayması, adalet sistemine güveni hedef alan yapılara karşı verilen mesajdan rahatsızlık olarak yorumlandı.