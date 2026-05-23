Gaziantep'te etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı. Yer yer dolu yağışının da görüldüğü kentte sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Alleben Deresi'nin debisinin yağış sonrasında yükseldiği görüldü.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?