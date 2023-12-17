Gaziantep\'te Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık'ta Kepenek Mahallesi'ndeki Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İnceleme yapan ekipler, hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Aramada, şüphelinin dernekten çaldığı eşyalar da ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.