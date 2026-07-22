Gaziantep'te servis kamyona çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te servis kamyona çarptı: 11 yaralı

22.07.2026 18:02
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GAZİANTEP'te fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Z.A. kontrolündeki 27 S 0926 plakalı işçi servis minibüsü, aynı yönde ilerleyen O.A. kontrolündeki 27 BLC 71 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada 11 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Gaziantep, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te servis kamyona çarptı: 11 yaralı - Son Dakika

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