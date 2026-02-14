Gaziantep'te Sevgililer Günü'nde 62 Nikah - Son Dakika
Gaziantep'te Sevgililer Günü'nde 62 Nikah

14.02.2026 17:12
62 çift, Gaziantep'te 14 Şubat'ta dünyaevine girdi. Belediye, gençleri evliliğe teşvik ediyor.

Gaziantep'te 62 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.

Özel bir günde dünyaevine girmek isteyen çiftler, Sevgililer Günü'nde nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde çiftler için nikah töreni düzenlendi.

Çiftlerin nikahını kıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençleri evliliğe teşvik etmek için belediye olarak farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Genç çiftlere 50 bin lira geri ödemesiz nakdi destek verdiklerini anlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Evlilik okulumuza katılan çiftlerimize çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Her evlenen çifte bay bayan kol saati hediye ediyoruz. Maddi durumu zayıfsa çeyiz desteği sağlıyoruz. 7 kişilik oturma grubu, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, fırın, halı hediye ediyoruz. Evlenmeyen kalmasın diyoruz. Geçen yıl 9 bin 502 çiftimizin nikahını kıydık, Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Bize en yakın nikah kıyan belediye 5 bin nikah kıydı. Bu yıl da gençleri evlenmeye teşvik etmeye devam ediyoruz."

Tahmazoğlu, 14 Şubat'ta çiftleri yalnız bırakmak istemediğini belirterek, "Bugün 62 çiftin nikahını kıyıyoruz. Oldukça yoğun bir ilgi var, gençlerimizin gecikmeden evlenmesine teşvik etmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin nüfusunun artması için hem evlilik olayının hem de çocuk olayının artması lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

