Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. İzzet Balaman ve Kerem A, aralarında husumet bulunan M.F.G. ile karşılaştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.F.G. tabancayla İzzet Balaman ve Kerem A'ya ateş etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İzzet Balaman olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Kerem A. hastaneye kaldırıldı. M.F.G'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

11.07.2024 12:03
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sabaha karşı Deniz Mahallesi'nde İzzet Balaman ve Kerem A, aralarında husumet bulunan M.F.G. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.F.G. tabancayla İzzet Balaman ve Kerem A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

İzzet Balaman olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan K.A. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Balaban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası kaçan M.F.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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