Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Kurtuluş Mahallesi'nde, M.Ö. ile S.E. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden S.E, olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı M.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?