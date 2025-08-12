Gaziantep'te Silahlı Kavga: 9 Yaralı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Güneş Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 9 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan A.İ.Y. (26), M.Y. (52) ve M.Y'nin (18) durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
