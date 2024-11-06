Gaziantep'te Silahlı Kavga: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Silahlı Kavga: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Silahlı Kavga: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Akraba aileler arasında kız alıp-verme nedeniyle çıkan kavgada iki kardeş yaşamını yitirdi.

06.11.2024 13:49
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GAZİANTEP'te, akraba aileler arasında kız alıp-verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Mehmet Keren (22) ile ağabeyi Eyüp Keren (33), toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan aileler arasında kız alıp-verme nedeniyle çıkan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Keren'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, durumu ağır olan ağabeyi Eyüp Keren ile kuzenleri Muhittin Keren ve Adil Keren ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Eyüp Keren de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eyüp ve Mehmet Keren kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verildi.

KONUŞMAK İÇİN GİTMİŞLER

Öte yandan, Eyüp Keren ile kuzeni Adil Keren'in olay öncesi telefonda tartıştığı öğrenildi. Eyüp ile kardeşi Mehmet Keren'in konuşmak için kuzenleri Adil ve Muhittin Keren'in iş yerini önüne geldiği ve burada yeniden başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü öğrenildi.

Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı ismi öğrenilemeyen 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Kadir GÜNEŞ-Kamera: Ahmet ATMACA -GAZİANTEP- DHA)

Kaynak: DHA

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