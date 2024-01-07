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Gaziantep'te Silahlı Kavga Sonucu Ölüm - Son Dakika
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Gaziantep'te Silahlı Kavga Sonucu Ölüm

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Çıksorut Mahallesi'nde husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ömer Amiklioğlu isimli kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Amiklioğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri olaya karışan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep\'te Silahlı Kavga Sonucu Ölüm
07.01.2024 - 11:55,
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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çıksorut Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş edilen Ömer Amiklioğlu ağır yaralandı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Amiklioğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Amiklioğlu'nun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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