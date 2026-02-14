Gaziantep'te Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

Gaziantep'te bir restorana silahla ateş ettikten sonra kaçan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat'ta Akyol Mahallesi'ndeki bir restorana silahla ateş ederek kaçan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, R.Ç. ve M.A'yı saklandıkları adreslerde yakaladı.
Olayda kullanılan kaleşnikof tüfek ile 131 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
