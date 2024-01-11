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Gaziantep'te silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde İstiklal Mahallesi'nde aracıyla ilerleyen Can Özdağlı (38), kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özdağlı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep\'te silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
11.01.2024 - 12:55,
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İstiklal Mahallesi'nde aracıyla ilerleyen Can Özdağlı (38), henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özdağlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özdağlı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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