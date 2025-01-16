Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler

Şahinbey'de 2 marketin son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilerek 3 gün kapatıldı.

16.01.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 2 zincir marketin 2 şubesinin 3 gün kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığı ile oynanmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve düzenin sağlanması adına denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız iş yerlerine ceza yazmak değil. Ancak vatandaşımızın huzuru için belediye meclisinde aldığımız yeni kararla son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk gıda satan iş yerlerini birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitimizde 1 hafta kapatacağımızı, bu usulsüzlüğü 1 yıl içerisinde 3 defa tekrarlarsa o iş yerinin ruhsatını iptal edeceğimizi daha önce açıklamıştık. Tüm marketlere 3 gün içerisinde tebligatlarımızı yaptık. Şahinbey ilçesinde bozuk gıda satılmasına izin vermeyeceğiz."

Açıklamada, Şahinbey Belediyesince, yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı anlaşılan 2 zincir marketin 2 şubesinin 3 gün süreyle kapatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, gaziantep, Şahinbey, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:12:24. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.