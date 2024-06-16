Gaziantep'te Suriyeli bir kişi 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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Gaziantep'te Suriyeli bir kişi 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Gaziantep'te yaşayan Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kişilere saldırdı. Hıdır, 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

16.06.2024 09:39
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(GAZİANTEP) - Gaziantep'te yaşayan Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, 5 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaradıktan sonra intihar etti.

Gaziantep'te, dün akşam meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendisi gibi Suriye uyruklu olan bazı kişilerle tartıştı. Hıdır, ilk olarak Vatan Mahallesi'ndeki bir berberde tıraş olan kişiyi tabancayla ateş ederek, öldürüp olay yerinden uzaklaştı. Üçoklar Mahallesi'nde bir eve gelen Hıdır, evde bulanan 6 kişiye rastgele ateş etti. Olayda, 4 kişi yaşamanı yitirirken, 2 kişi ise yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, saldırıda hayatını kaybedenlerin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mustafa Hıdır, Barak Mahallesi'ndeki evinin önünde polisleri görünce, 5 kişiyi öldürdüğü tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Kaynak: ANKA

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