Gaziantep'te Taziye Evinde Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Taziye Evinde Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Taziye Evinde Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir taziye evinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada Yasin Ayar tarafından pompalı tüfekle açılan ateşte Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır hayatını kaybetti. Olay sonrası Yasin Ayar gözaltına alındı.

20.01.2025 18:27  Güncelleme: 18:28
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GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde taziye evinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Yasin Ayar (30) tarafından pompalı tüfekle vurulan Cuma Ayar (27) ile Şerif Sarıbayındır (35) toprağa verildi. Şüpheli Ayar ise yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultan Abdülhamit Mahallesi'ndeki Mehmet Mert İliksoy taziye evinde meydana geldi. Yaşamını yitiren bir yakınlarının taziyesinde karşılaşan akraba Yasin Ayar ile Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Mehmet Ayar ve Hasan Ayar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından taziye evinden ayrılan Yasin Ayar, bir süre sonra pompalı tüfekle geri döndü. Yasin Ayar tüfekle taziye evi içerisinde rastgele ateş açtı. İçeride panik yaşanırken, tüfekten çıkan saçmalar Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Hasan Ayar, Mehmet Ayar ile taziye evini ziyaret eden Şerif Sarıbayındır ve Orhan Maydonozoğlu'na isabet etti. Ayar olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Nizip ilçesinde toprağa verildi. Yaralıların tedavileri devam ederken olayın ardından kaçan Yasin Ayar ise Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Taziye Evinde Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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