Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden Hatice Günen sevenlerini yasa boğdu - Son Dakika
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Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden Hatice Günen sevenlerini yasa boğdu

Gaziantep\'te trafik kazasında hayatını kaybeden Hatice Günen sevenlerini yasa boğdu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Hatice Günen, mahallesinde 'yetimlerin annesi' olarak biliniyordu. Günen, kaza sonucu hayatını kaybederken, aynı zamanda görümcesinin 2 çocuğuna da annelik yapıyordu. Ekonomik durumu iyi olmayan kişilere yardımda bulunan Günen, komşuları tarafından çok seviliyordu. Kazada hayatını kaybedenler için rahmet dileyen komşuları, Günen'in iyi bir insan olduğunu ve yetim çocuklara öz anası gibi baktığını ifade etti.

08.05.2024 12:05
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan ve mahallesinde "yetimlerin annesi" olarak bilinen Hatice Günen, sevenlerini yasa boğdu.

Minibüs ile beton mikserinin önceki gün çarpıştığı kazada 44 yaşında yaşamını yitiren Günen, kendisinin 4, evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan görümcesinin de 2 çocuğuna annelik yapıyordu.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki komşularının çok sevdiği Günen, ekonomik durumu iyi olmayan kişilere de yardımda bulunuyordu.

Hatice Günen'in annesi Saniye Eğrilmez, AA muhabirine, kızının komşuları tarafından çok sevildiğini, 6 çocuğa annelik yaptığını, çocukların artık öksüz kaldığını anlattı.

Kazayı komşularından öğrendiğini belirten Eğrilmez, şöyle konuştu:

"Kızım göz rahatsızlığından dolayı Gaziantep'e gitti. Bir süre sonra kendisini aramak istedim fakat telefonu kapalıydı. Daha sonra kızım beni aradı ve hastanede olduğunu ve yola çıktığını söyledi. İlerleyen zamanlarda komşum bir kaza olduğunu ve çok sayıda kişinin öldüğünü söyledi. Hemen kaza yapan minibüsün şoförünü sordum. Latif olduğunu söylediler. Ben de 'Minibüs İslahiye'ye mi geliyor, yoksa ilçeden mi gidiyor?' diye sordum. Eğer gidiyorsa içerisinde kızım yoktu ama geliyorsa kızım vardı. İlk başta minibüsün Gaziantep'e gittiğini söylediler ama sonra öğrendim ki gelen arabaymış ve içerisinde kızım vardı. Çok aradım, telefonu kapalıydı."

Kadının komşusu Cihan Kaplan da kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Günen'in iyi insan olduğunu dile getiren Kaplan, "Her işte mükemmel bir insandı. Fakir bir insan kapısını çalsa koşa koşa giderdi. Her günümüzü beraber geçirirdik. Allah rahmet eylesin. Benim can arkadaşımdı. Dün kendisini çok aradım ama cevap veren olmadı. Evinde de kimse yoktu. Dün akşam üzeri öğrendim ki ölmüş." ifadelerini kullandı.

"Yetim çocuklara öz anası gibi bakıyordu"

Habibe Demir ise 18 yıldır Günen'in komşusu olduğunu söyleyerek, "Her gün konuşuyorduk. İyi bir insandı. Çay bile yapsak birbirimize haber ederdik. Yetim çocuklara öz anası gibi bakıyordu." diye konuştu.

İslahiye- Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde önceki gün Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikserinin çarpışması sonucu, aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden Hatice Günen sevenlerini yasa boğdu - Son Dakika

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