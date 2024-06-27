Gaziantep'te TRIKONFEX 4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te TRIKONFEX 4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Akort Fuarcılık, KOSGEB ve Gaziantep Trikotajcılar Odası işbirliğinde düzenlenen TRIKONFEX 4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açıldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, fuarın bereketli olmasını dilerken, kentte yeni sektörlerde fabrika açmayı konuştuklarını belirtti. Fuar, 29 Haziran saat 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

27.06.2024 16:15
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Gaziantep'te TRIKONFEX 4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Akort Fuarcılık, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Gaziantep Trikotajcılar Odası işbirliğinde düzenlenen fuar, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, fuarın bereketli olmasını dilerken kentte yeni sektörlerde fabrika açmayı konuştuklarını anlattı.

Çeber, "Ülkemiz büyük, güçlü, ülke ve millet olarak muhteşem potansiyelimiz var. Ekonomik anlamdaki sıkıntılı günleri aşacağız, o zaman bu fuarları sıkıntıları konuşmadan yapacağız. Bu fuarları, sadece güzellikleri ve daha fazla üretmeyi, daha fazla istihdam yaratmayı daha fazla kazanmayı konuştuğumuz günlerde yapma ümidiyle fuarın hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Vali Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ile Gaziantep Trikotajcılar Odası Başkanı Reşit Durak, açılış kurdelesini kestikten sonra stantları ziyaret etti.

Fuar, 29 Haziran saat 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te TRIKONFEX 4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te TRIKONFEX 4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı Açıldı - Son Dakika
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