Gaziantep\'te Tropik Kelebek Bahçesi Açıldı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki Tropik Kelebek Bahçesi'ne yeni sezon için Filipinler'den 27 bin kelebek getirildi.

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Doğal Yaşam Parkı'nda yer alan Tropik Kelebek Bahçesi'ne Filipinler'den yeni kelebekler getirildi.

Havaların ısınmasıyla ziyaretçilerin kelebekleri de görebildiği Doğal Yaşam Parkı, çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçi ağırlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, 2025 yılı için "kelebek sezonu"nu açtıklarını söyledi.

Doğal Yaşam Parkı'nın kelebeklerle renklendiğini ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

"Bugün 2025 yılı için ilk defa tropik kelebek bahçemizi ve uğur böceği bahçemizi açtık. Filipinler'den getirdiğimiz pupaları bugün kelebek olarak bahçemize bıraktık. Yaklaşık 27 bin kelebek şu anda uçuyor. Çıkan yeni kelebekler de bahçemize bırakacağız. Tabii ziyaretçilerin çok büyük ilgisini çekiyor. Kelebeğin ömrü bir gün diye bilinir ama normalde kelebekler 4-6 hafta hatta 8 hafta yaşayan kelebek türlerimiz var."

Özsöyler, Tropik Kelebek Bahçesi'nde döngüyü sağlamak istediklerini belirterek, "Kelebeklerimiz, bahçemizdeki bitkilerin üzerinde pupalarını bırakıyorlar, bu pupalardan tekrar kelebekler çıkıyor ve bu döngüyü sağlıyoruz. Ziyaretçilerin çok hoşuna gidiyor. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mız renkli kanatlarla renklendi." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Kübra Yalçınkaya ise Hatay'dan Gaziantep'e gezmeye geldiklerini ifade ederek, "Kelebekleri çok beğendik, çok memnun kaldık, korkmadan elimize geliyor, üzerimize konuyor. Gerçekten herkesin görmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.